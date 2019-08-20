Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в чрезмерном использовании частных самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Общественность обвинила герцога и герцогиню Сассекских в чрезмерном использовании частных самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Возмущение общественности вызвало то, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые борются с экологическими проблемами, за 11 дней совершили четыре рейса на частных лайнерах.
Такие самолеты выбрасывают в атмосферу много диоксида углерода и других вредных веществ, пишет издание.
Вину взял на себя друг матери принца Гарри - сэр Элтон Джон. Британский певец объяснил, что заплатил за перелет семьи, а также внес вклад в фонд, который борется с углеродным следом.
Также отметил: "После беспокойного года, продолжая свой упорный труд и преданность благотворительности, мы с Дэвидом (Дэвид Ферниш - канадский кинорежиссер, кинопродюсер, общественный деятель. Супруг известного британского музыканта Элтона Джона - ред.) хотели, чтобы у молодой семьи было частный праздник в безопасности и покое нашего дома. Я призываю прессу прекратить эти неумолимые и ложные обвинения".
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри окрестили своего первенца.