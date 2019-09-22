Хітом осені у модниць буде кейп замість звичайного пальта — дизайнер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У нинішньому осінньо-зимовому сезоні будуть популярними пальта з отворами для рук - кейпи, тоді як пальта звичайного крою відійдуть на другий план. Про це повідомила дизайнер Олена Буреніна у коментарі кореспонденту УНН.
"Дуже популярні кейпи - пальтоа з отворами для рук. Звичайного крою пальти йдуть на другий план", - зазначила дизайнер.
За її словами, також втрачають популярність серед модниць штани на стегнах. Як додала дизайнер, з нових тенденцій - у моді "архітектурний напрямок", а також ефект кокона, квіткові принти, спортивний стиль із властивими йому неоновими відтінками.
Як аксесуари дизайнер порадила придбати великі прикраси, капелюхи та хустки, які знову в моді, а також рукавички під кейп. Також у тренді бант (як елемент центральної композиції в образі).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу
Нагадаємо, на модному тижні в Нью-Йорку продемонстрували головні тенденції майбутнього весняно-літнього сезону 2020 року, наблизивши моду до реальних людей, які і будуть купувати цей одяг.