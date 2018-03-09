"Химик" стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В первом полуфинале Финала четырех Кубка Украины, который проходит в Харькове, встретились БК "БИПА" и "Химик", передает корреспондент УНН.
После стартовой четверти, в которой произошла равная борьба (14:13), после небольшого перерыва положение на паркете изменилось. Первые набранные очки после травмы форварда одесситов Александра Беликова позволили выйти “БИПе” вперед на 5 очков — 27:22, что привело к таймауту команды Степановского.
Неудержимым в первой половине был представитель одесситов Танксли, на счету которого 13 баллов. На большой перерыв команды ушли при преимуществе “БИПы” — 39:29.
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Лидерские качества в составе “Химика” продолжил демонстрировать защитник Деррик Колтер, который 18 баллами помог переломить ход событий на паркете. За 2 минуты до конца 3-й четверти счет стал 48:42 в пользу южненцев. В дальнейшем все потуги одесситов направленные на то, чтобы догнать визави, заканчивались неудачами — 69:61.
С 25 очками самым результативным в игре стал Колтер. За “БИПу” 23 очка набрал Танксли.
Заметим, что в другой полуфинальной паре сойдется БК “Днепр” и харьковский “Авантаж-Политехник”.