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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47450 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51547 просмотра

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"Химик" стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу

"Химик" стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В первом полуфинале Финала четырех Кубка Украины, который проходит в Харькове, встретились БК "БИПА" и "Химик", передает корреспондент УНН.

После стартовой четверти, в которой произошла равная борьба (14:13), после небольшого перерыва положение на паркете изменилось. Первые набранные очки после травмы форварда одесситов Александра Беликова позволили выйти “БИПе” вперед на 5 очков — 27:22, что привело к таймауту команды Степановского.

Неудержимым в первой половине был представитель одесситов Танксли, на счету которого 13 баллов. На большой перерыв команды ушли при преимуществе “БИПы” — 39:29.

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Лидерские качества в составе “Химика” продолжил демонстрировать защитник Деррик Колтер, который 18 баллами помог переломить ход событий на паркете. За 2 минуты до конца 3-й четверти счет стал 48:42 в пользу южненцев. В дальнейшем все потуги одесситов направленные на то, чтобы догнать визави, заканчивались неудачами — 69:61.

С 25 очками самым результативным в игре стал Колтер. За “БИПу” 23 очка набрал Танксли.

Заметим, что в другой полуфинальной паре сойдется БК “Днепр” и харьковский “Авантаж-Политехник”.

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