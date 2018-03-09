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"Хімік" став першим фіналістом Кубка України з баскетболу

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У першому півфіналі Фіналу чотирьох Кубку України, що проходить у Харкові, зустрілися БК "БІПА" та южненський "Хімік", передає кореспондент УНН.

Після стартової чверті, в якій відбулася рівна боротьба (14:13), після невеликої перерви становище на паркеті змінилося. Перші набрані очки після травми форварда одеситів Олександра Бєлікова дозволили вийти "БІПі" вперед на 5 очок – 27:22, що призвело до таймауту команди Степановського.

Нестримний у першій половині був представник одеситів Танкслі на лицьовому рахунку якого 13 балів. На велику перерву команди пішли за двозначної переваги "БІПи" – 39:29.

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Лідерські якості у складі "Хіміка" продовжив демонструвати захисник Деррік Колтер, який 18 балами допоміг переломити хід подій на паркеті. За 2 хвилини до кінця 3-ї чверті рахунок став 48:42 на користь южненців. Надалі усі потуги одеситів спрямовані на те, аби наздогнати візаві, закінчувалися невдачами – 69:61.

З 25 очками найрезультативнішим у грі став Колтер. За "БІПу" 23 очки набрав Танкслі.

Зауважимо, що в іншій півфінальній парі зійдеться БК "Дніпро" та харківський "Авантаж-Політехнік".

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