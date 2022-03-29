Химический и радиационный фон в норме: председатель ОГА об обстреле нефтебазы в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что в результате атаки российских оккупантов на нефтебазу химический и радиационный фон в норме. Людям ничего не угрожает, передает УНН.
Детали
К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 16 единиц техники. Дополнительно привлекли 2 пожарных поезда.
"Химический и радиационный фон в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра. Здоровью граждан ничего не угрожает", - сказал Коваль.
Напомним
Российские оккупанты нанесли авиаудар по нефтебазе, что в Ровенской области.