Химический и радиационный фон в норме: председатель ОГА об обстреле нефтебазы в Ровенской области

Детали

К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 16 единиц техники. Дополнительно привлекли 2 пожарных поезда.

"Химический и радиационный фон в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра. Здоровью граждан ничего не угрожает", - сказал Коваль.

Напомним

Российские оккупанты нанесли авиаудар по нефтебазе, что в Ровенской области.