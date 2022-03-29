Хімічний та радіаційний фон в нормі: голова ОДА про обстріл нафтобази в Рівненській області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів на нафтобазу хімічний та радіаційний фон у нормі. Людям нічого не загрожує, передає УНН.
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До ліквідації вогню залучили 52 рятувальники та 16 одиниць техніки. Додатково залучили 2 пожежних потяги.
"Хімічний та радіаційний фон у нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю громадян нічого не загрожує", – сказав Коваль.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали авіаудару по нафтобазі, що в Рівненській області.