«Хезболла» подтвердила смерть командира после израильского удара

«Хезболла» объявила о гибели командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси после израильского удара по пригородам Бейрута, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

«Хезболла« объявила рано утром в среду о смерти командира через несколько часов после того, как израильская армия заявила, что убила его в результате удара по южным пригородам Бейрута, в результате которого, по словам ливанских властей, погибло шесть человек», - пишет издание.

В своем заявлении поддерживаемая Ираном группировка сообщила о смерти «командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси», который «принял мученическую смерть по дороге в Иерусалим» - фраза, которую «Хезболла» использует для обозначения бойцов, убитых израильскими войсками.

По данным ЦАХАЛ, «ночью (в среду) под руководством разведки Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли дополнительный удар по террористическим целям „Хезболлы“ на территории Ливана. «В рамках ударов ВВС Израиля нанесли удары по террористам, которые действуют в террористической инфраструктуре, складах оружия, пусковых установках и дополнительных террористических целях «Хезболлы», - говорится в сообщении.

«После удара по многочисленным складам оружия «Хезболлы» были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на объектах, подвергшихся ударам», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что после запуска ракеты класса «земля-земля» в направлении центрального Израиля ВВС Израиля поразили пусковую установку, из которой была выпущена ракета, в районе Нафахии в Ливане.

Израиль ночью нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане