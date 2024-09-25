«Хезболла» подтвердила смерть командира после израильского удара

ukenru
Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  8812 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  13365 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  101139 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  110472 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  127901 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  110917 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  110375 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
24 сентября 2024, 06:53  •  131919 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
24 сентября 2024, 06:30  •  123741 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
24 сентября 2024, 03:10  •  111159 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

  •  40905 просмотра
Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

  •  43474 просмотра
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

  •  42865 просмотра
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  34871 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  29330 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  107578 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  109526 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  127901 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  121901 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  131919 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  18846 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  107651 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  105888 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  100731 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  100300 просмотра
Актуальное
«Хезболла» подтвердила смерть командира после израильского удара

«Хезболла» подтвердила смерть командира после израильского удара

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:25  •  3781 просмотра

Read in English

«Хезболла» объявила о гибели командира Ибрагима Мохаммеда Кобейси после израильского удара по пригородам Бейрута. По данным ливанских властей, в результате атаки погибли шесть человек.

«Хезболла» объявила о гибели командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси после израильского удара по пригородам Бейрута, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

«Хезболла« объявила рано утром в среду о смерти командира через несколько часов после того, как израильская армия заявила, что убила его в результате удара по южным пригородам Бейрута, в результате которого, по словам ливанских властей, погибло шесть человек», - пишет издание.

В своем заявлении поддерживаемая Ираном группировка сообщила о смерти «командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси», который «принял мученическую смерть по дороге в Иерусалим» - фраза, которую «Хезболла» использует для обозначения бойцов, убитых израильскими войсками.

По данным ЦАХАЛ, «ночью (в среду) под руководством разведки Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли дополнительный удар по террористическим целям „Хезболлы“ на территории Ливана. «В рамках ударов ВВС Израиля нанесли удары по террористам, которые действуют в террористической инфраструктуре, складах оружия, пусковых установках и дополнительных террористических целях «Хезболлы», - говорится в сообщении.

«После удара по многочисленным складам оружия «Хезболлы» были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на объектах, подвергшихся ударам», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что после запуска ракеты класса «земля-земля» в направлении центрального Израиля ВВС Израиля поразили пусковую установку, из которой была выпущена ракета, в районе Нафахии в Ливане.

Израиль ночью нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане24 сентября 2024, 08:19 • 12846 просмотров