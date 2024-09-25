"Хезболла" підтвердила смерть командира після ізраїльського удару
Київ • УНН
"Хезболла" оголосила про загибель командира Ібрагіма Мохаммеда Кобейсі після ізраїльського удару по передмістях Бейрута. За даними ліванської влади, внаслідок атаки загинуло шестеро людей.
"Хезболла" оголосила про загибель командира Ібрагіма Мохаммеда Кубаїсі після ізраїльського удару по передмістях Бейрута, пише УНН з посиланням на France 24.
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"Хезболла" оголосила рано-вранці в середу про смерть командира через кілька годин після того, як ізраїльська армія заявила, що вбила його в результаті удару по південних передмістях Бейрута, в результаті якого, за словами ліванської влади, загинуло шестеро людей", - пише видання.
У своїй заяві підтримуване Іраном угруповання повідомило про смерть "командира Ібрагіма Мохаммеда Кубаїсі", який "прийняв мученицьку смерть дорогою до Єрусалиму" - фраза, яку "Хезболла" використовує для позначення бійців, убитих ізраїльськими військами.
За даними ЦАХАЛ, "уночі (в середу) під керівництвом розвідки Армії оборони Ізраїлю ВПС Ізраїлю завдали додаткового удару по терористичних цілях "Хезболли" на території Лівану. "У межах ударів ВПС Ізраїлю завдали ударів по терористах, які діють у терористичній інфраструктурі, складах зброї, пускових установках та додаткових терористичних цілях "Хезболли", - ідеться у повідомленні.
"Після удару по численних складах зброї "Хезболли" було зафіксовано вторинні вибухи, що вказували на наявність великої кількості зброї на об'єктах, які зазнали ударів", - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що після запуску ракети класу "земля-земля" у напрямку центрального Ізраїлю ВПС Ізраїлю вразили пускову установку, з якої було випущено ракету, в районі Нафахії в Лівані.
Ізраїль уночі завдав ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані24.09.24, 11:19 • 13851 перегляд