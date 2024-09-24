Ізраїль уночі завдав ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
ЦАХАЛ повідомив про нічні удари по цілях "Хезболли" на півдні Лівану в рамках операції "Північні стріли". Атаковано терористичний осередок, пускові установки та інші об'єкти у відповідь на обстріли Ізраїлю.
Армія оборони Ізраїлю протягом ночі завдала удару по десятках об'єктів "Хезболли" в межах операції "Північні стріли", повідомили у ЦАХАЛ у вівторок у соцмережах, пише УНН.
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"Уночі (у вівторок) під керівництвом розвідки ЦАХАЛ Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей "Хезболли" в численних районах на півдні Лівану.
Під час ударів Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичному осередку "Хезболли", яка здійснила атаку, і по пускових установках, які були використані для обстрілу району Ха-Амакім протягом ночі", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, артилерія і танки ЦАХАЛ завдали додаткових ударів по об’єктах у районі Айта аш-Шаб і Рам’є на півдні Лівану.
Також повідомляється про ранкові обстріли у районі Ха-Амакім та Верхньої Галілеї з Лівану.
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