Израиль ночью нанес удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по целям «Хезболлы» на юге Ливана в рамках операции «Северные стрелы». Атакована террористическая ячейка, пусковые установки и другие объекты в ответ на обстрелы Израиля.
Армия обороны Израиля в течение ночи нанесла удар по десяткам объектов "Хезболлы" в рамках операции "Северные стрелы", сообщили в ЦАХАЛ во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Ночью (во вторник) под руководством разведки ЦАХАЛ Воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей "Хезболлы" в многочисленных районах на юге Ливана. Во время ударов Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической ячейке "Хезболлы", которая осуществила атаку, и по пусковым установкам, которые были использованы для обстрела района Ха-Амаким в течение ночи", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли дополнительные удары по объектам в районе Айта аш-Шаб и Рамье на юге Ливана.
Также сообщается об утренних обстрелах в районе Ха-Амаким и Верхней Галилеи из Ливана.
Боррель: напряженность между Израилем и "Хезболлой" может перерасти в полномасштабную войну24 сентября 2024, 05:29 • 11992 просмотра