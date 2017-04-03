Хет-трик М.Гомеса принес "Вольфсбургу" ничью в игре с "Байером"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В матче 26 тура немецкой Бундеслиги "Байер" и "Вольфбург" свели очный поединок в результативную ничью, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В середине второго тайма хозяева из Леверкузена предшествовали в счете 2: 0 благодаря голам Карима Белльараби и Кевина Фолланд. Однако ситуацию кардинально изменил бомбардир Марио Гомес, который в течение 7 минут отметился хет-триком.
Однако "фармацевтам" удалось вернуть себе хотя бы ничью - на 89 минуте гол в свой актив записал Кай Хавец - 3: 3.
Добавим, что в таблице Бундеслиги "Байер" (32 очка) занимает одиннадцатое место, а "Вольфсбург" (30) располагается на 13-й строчке.