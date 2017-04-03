Хет-трик М.Гомеса принес "Вольфсбургу" ничью в игре с "Байером"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154486 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хет-трик М.Гомеса принес "Вольфсбургу" ничью в игре с "Байером"

Хет-трик М.Гомеса принес "Вольфсбургу" ничью в игре с "Байером"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В матче 26 тура немецкой Бундеслиги "Байер" и "Вольфбург" свели очный поединок в результативную ничью, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В середине второго тайма хозяева из Леверкузена предшествовали в счете 2: 0 благодаря голам Карима Белльараби и Кевина Фолланд. Однако ситуацию кардинально изменил бомбардир Марио Гомес, который в течение 7 минут отметился хет-триком.

Однако "фармацевтам" удалось вернуть себе хотя бы ничью - на 89 минуте гол в свой актив записал Кай Хавец - 3: 3.

Добавим, что в таблице Бундеслиги "Байер" (32 очка) занимает одиннадцатое место, а "Вольфсбург" (30) располагается на 13-й строчке.

Украинские Национальные Новости

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