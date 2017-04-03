Хет-трик М.Гомеса приніс "Вольфсбургу" нічию у грі з "Байєром"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У матчі 26 туру німецької Бундесліги “Байєр” та “Вольфбург” звели очний поєдинок в результативну нічию, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У середині другого тайму господарі з Леверкузена передували у рахунку 2:0 завдяки голам Каріма Белларабі та Кевіна Фолланда. Однак ситуацію кардинально змінив бомбардир Маріо Гомес, котрий протягом 7 хвилин відзначився хет-триком.
Проте “фармацевтам” вдалося повернути собі бодай нічию — на 89 хвилині гол до свого активу записав Кай Хавец — 3:3.
Додамо, що у таблиці Бундесліги “Байєр” (32 очка) займає 11-е місце, а “Вольфсбург” (30) розташовується на 13-му рядку.