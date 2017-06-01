Херсонский "Продексим" впервые стал чемпионом Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В четвертом матче “золотой” серии плей-офф Экстра-лиги по футзалу определился новый чемпион Украины, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Херсонский “Продексим” выиграл у львовской “Энергии” со счетом 2: 1. За победителей забивали Бессалов и Киселев, у львовян отличился Танский.
Данная победа стала для херсонцев третьей в серии, а значит — чемпионской.
Стоит отметить, что “Продексим” (провел только второй сезон в футзальной лиге) впервые в истории завоевал чемпионский титул “Энергия” была прошлогодним победителем чемпионата.
Заметим, что благодаря победе в чемпионате страны, в следующем сезоне “Продексим” будет выступать в Кубке УЕФА.
Справка: титулованным клубом Украины является МФК “Шахтер” — 5 трофеев. Далее идут “Енерия”, “Интеркас” и одесский и харьковский “Локомотивы” — во всех четырех команд по три чемпионства.