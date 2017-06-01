Херсонський "Продексім" вперше став чемпіоном України з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У четвертому матчі “золотої” серії плей-оф Екстра-ліги з футзалу визначився новий чемпіон України, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію фут залу України.
Херсонський “Продексім” виграв у львівської “Енергії” з рахунком 2:1. За переможців забивали Бессалов і Кісельов, у львів’ян відзначився Танський.
Дана перемога стала для херсонців третьою у серії, а отже — чемпіонською.
Варто зазначити, що “Продексім” (провів лише другий сезон у футзальній лізі) вперше в історії завоював чемпіонський титул “Енергія” була минулорічним переможцем чемпіонату.
Зауважимо, що завдяки перемозі в чемпіонаті країни, в наступному сезоні “Продексім” виступатиме в Кубку УЄФА.
Довідка УНН: найтитулованішим клубом України є МФК “Шахтар” — 5 трофеїв. Далі йдуть “Енерія”, “Інтеркас” та одеський і харківський “Локомотиви” — у всіх чотирьох команд по три чемпіонства.