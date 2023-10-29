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Херсонский хоккейный клуб "Днепр" одолел Киевский "трезубец" со счетом 11: 3

Киев • УНН

 • 47952 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Херсонский хоккейный клуб «Днепр» обыграл киевский «трезубец» по хоккею со счетом 11:3. однако в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Херсонский хоккейный клуб "Днепр" одолел Киевский "трезубец" со счетом 11: 3

Цитата

«Спасибо ребятам за приглашение на крутую игру с ХК «трезубец». Счет 11: 3. поздравляю «Днепр» с победой и желаю дальнейших успехов!», - сообщил он.

С начала сентября Херсонский хоккейный клуб «Днепр» базируется в Одессе, напомнил Кипер.

«Для нас большая честь во время войны приютить клуб-легенду украинского спорта.

В свою очередь, мы стараемся создать все условия, чтобы команда функционировала и показывала высокие результаты», - сообщил глава ОВА.

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