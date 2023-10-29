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Херсонський хокейний клуб "Дніпро" здолав київський "Тризуб" з рахунком 11:3

Київ • УНН

 • 47952 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Херсонський хокейний клуб «Дніпро» обіграв київський «Тризуб» з хокею з рахунком 11:3. Проте у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Херсонський хокейний клуб "Дніпро" здолав київський "Тризуб" з рахунком 11:3

Цитата

«Дякую хлопцям за запрошення на круту гру з ХК «Тризуб». Рахунок 11:3. Вітаю «Дніпро» з перемогою та бажаю подальших успіхів!», - повідомив він.

З початку цього вересня херсонський хокейний клуб «Дніпро» базується в Одесі, нагадав Кіпер.

«Для нас велика честь під час війни прихистити клуб-легенду українського спорту.

У свою чергу, ми намагаємося створити всі умови, щоб команда функціонувала та показувала високі результати», - повідомив очільник ОВА.

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