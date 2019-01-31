Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в комментарии корреспонденту УНН.
"Суд оставил без удовлетворения жалобу, решение следственного судьи Херсонского городского суда оставлено без изменений. То есть содержание под стражей - до 16 февраля", - сообщил адвокат.
При этом он добавил, что завтра, 1 февраля, суд рассмотрит вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что суд продлил арест Вишинского до 16 февраля.
Как сообщал УНН, защита направила в суд апелляционную жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.