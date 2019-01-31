Херсонський апеляційний суд залишив Вишинського під вартою

"Суд залишив без задоволення скаргу, ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду залишено без змін. Тобто тримання під вартою - до 16 лютого", - повідомив адвокат.

При цьому він додав, що завтра, 1 лютого, суд розгляне питання щодо обмеження строків ознайомлення з матеріалами розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося суд продовжив арешт Вишинського до 16 лютого.

Як повідомляв УНН, захист направив до суду апеляційну скаргу на продовження арешту головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.