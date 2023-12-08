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Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 08:39  •  27867 просмотра

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Российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, ранив шесть человек, осуществив два ракетных обстрела и выпустив 407 снарядов, в том числе по жилым кварталам

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 54 раза, в том числе нанесли два ракетных удара, известно о шести раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 407 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали  в жилые кварталы населенных пунктов области.

Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, населенные пункты Херсонской громады за минувшие сутки российские войска обстреляли 12 раз и использовали для этого 32 снаряда. Поражения зафиксированы в Херсоне и Садовом.

Из всех раненых в области в результате российских вражеских обстрелов в Херсонской громаде за минувшие сутки два человека получили ранения средней степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь, отметил Мрочко.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсонщина за добу зазнала двох ракетних ударів рф, в цілому 54 обстріли, 6 поранених
Kherson region suffered two Russian missile attacks over the day, a total of 54 attacks, 6 wounded
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Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых

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