Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 54 раза, в том числе нанесли два ракетных удара, известно о шести раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 407 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, населенные пункты Херсонской громады за минувшие сутки российские войска обстреляли 12 раз и использовали для этого 32 снаряда. Поражения зафиксированы в Херсоне и Садовом.

Из всех раненых в области в результате российских вражеских обстрелов в Херсонской громаде за минувшие сутки два человека получили ранения средней степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь, отметил Мрочко.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов.