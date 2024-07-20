Армия рф обстреляла поселок Антоновка, что на Херсонщине, пострадали две местные жительницы, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

«Из-за российского обстрела поселка Антоновка пострадали две местные жительницы. Женщины, 49 и 50 лет, самостоятельно обратились в больницу за помощью. У них диагностировали осколочные ранения лица и ноги, а также минно-взрывные травмы».

По данным ОВА, пострадавшим оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

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