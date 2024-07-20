В результате обстрела поселка Антоновка на Херсонщине пострадали две местные жительницы 49 и 50 лет. Женщины получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы, им оказана необходимая медицинская помощь.
Армия рф обстреляла поселок Антоновка, что на Херсонщине, пострадали две местные жительницы, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
«Из-за российского обстрела поселка Антоновка пострадали две местные жительницы. Женщины, 49 и 50 лет, самостоятельно обратились в больницу за помощью. У них диагностировали осколочные ранения лица и ноги, а также минно-взрывные травмы».
По данным ОВА, пострадавшим оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
В Херсонской области россияне попали по жилым кварталам, 3 погибших, 13 раненых20 июля 2024, 06:53 • 25277 просмотров