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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области россияне попали по жилым кварталам, 3 погибших, 13 раненых

В Херсонской области россияне попали по жилым кварталам, 3 погибших, 13 раненых

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 06:53  •  11407 просмотра

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Враг атаковал 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые и административное здания. В результате обстрелов погибло 3 человека, еще 13 получили ранения.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 14 населенных пунктов, попав в жилые дома и административное здание. В результате обстрелов погибли 3 человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в субботу, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомыс, Киселевка, Велетенское, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон.

российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, машины "скорой" и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов20 июля 2024, 05:06 • 25243 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
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