Херсонская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за взрыва на детской площадке мальчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Состояние двух детей, госпитализированных из-за взрыва на детской площадке в селе в Херсонской области накануне, стабильное, одного из них прооперировали, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера вечером на детской площадке в селе Загоряновка взорвался неизвестный предмет. Травмы получили двое детей. На сегодня состояние мальчиков стабильное. Младший Марк под наблюдением медиков. 13-летнему Косте сделали операцию. Ребенок в больнице, здоровью ничего не угрожает", - сообщил глава ОВА.
Детали
Как отметил Прокудин, по словам правоохранителей, на детскую площадку неизвестный предмет принесла девочка. Ей папа сказал, что это опасная вещь.
Дополнение
2 июня в Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.