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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Херсонская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за взрыва на детской площадке мальчиков

Киев • УНН

 • 341321 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Состояние двух детей, госпитализированных из-за взрыва на детской площадке в селе в Херсонской области накануне, стабильное, одного из них прооперировали, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Херсонская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за взрыва на детской площадке мальчиков

Цитата

"Вчера вечером на детской площадке в селе Загоряновка взорвался неизвестный предмет. Травмы получили двое детей. На сегодня состояние мальчиков стабильное. Младший Марк под наблюдением медиков. 13-летнему Косте сделали операцию. Ребенок в больнице, здоровью ничего не угрожает", - сообщил глава ОВА.

Детали

Как отметил Прокудин, по словам правоохранителей, на детскую площадку неизвестный предмет принесла девочка. Ей папа сказал, что это опасная вещь.

Дополнение

2 июня в Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.

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