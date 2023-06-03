Херсонская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за взрыва на детской площадке мальчиков

Цитата

"Вчера вечером на детской площадке в селе Загоряновка взорвался неизвестный предмет. Травмы получили двое детей. На сегодня состояние мальчиков стабильное. Младший Марк под наблюдением медиков. 13-летнему Косте сделали операцию. Ребенок в больнице, здоровью ничего не угрожает", - сообщил глава ОВА.

Детали

Как отметил Прокудин, по словам правоохранителей, на детскую площадку неизвестный предмет принесла девочка. Ей папа сказал, что это опасная вещь.

Дополнение

2 июня в Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.