Херсонщина: повідомили про стан постраждалих через вибух на дитячому майданчику хлопчиків

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"Учора ввечері на дитячому майданчику в селі Загорянівка вибухнув невідомий предмет. Травми отримали двоє дітей. На сьогодні стан хлопчиків стабільний. Молодший Марк під наглядом медиків. 13-річному Кості зробили операцію. Дитина в лікарні, здоров’ю нічого не загрожує", - повідомив голова ОВА.

Деталі

Як зазначив Прокудін, за словами правоохоронців, на дитячий майданчик невідомий предмет принесла дівчинка. Їй тато сказав, що це небезпечна річ.

Доповнення

2 червня на Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.