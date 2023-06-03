Херсонщина: повідомили про стан постраждалих через вибух на дитячому майданчику хлопчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Стан двох дітей, госпіталізуваних через вибух на дитячому майданчику у селі у Херсонській області напередодні, стабільний, одного з них прооперували, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Учора ввечері на дитячому майданчику в селі Загорянівка вибухнув невідомий предмет. Травми отримали двоє дітей. На сьогодні стан хлопчиків стабільний. Молодший Марк під наглядом медиків. 13-річному Кості зробили операцію. Дитина в лікарні, здоров’ю нічого не загрожує", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Як зазначив Прокудін, за словами правоохоронців, на дитячий майданчик невідомий предмет принесла дівчинка. Їй тато сказав, що це небезпечна річ.
Доповнення
2 червня на Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.