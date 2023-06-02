На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Через вибух невідомого предмета у Загорянівці, що на Херсонщині, постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що внаслідок вибуху у 13-річної дитини є осколкові ураження кінцівок. Також, 10-річний хлопчик отримав поранення живота.
Як йдеться в повідомленні, трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики.
Дітей доставили до лікарні, їхній стан доволі важкий. Повідомляється, що медики надають усю необхідну допомогу постраждалим. Старшого хлопчика наразі оперують.
"Вчергове закликаю батьків бути пильними. Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів", - підкреслив Прокудін.
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