На Херсонщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей

Детали

Отмечается, что в результате взрыва у 13-летнего ребенка есть осколочные поражения конечностей. Также, 10-летний мальчик получил ранение живота.

Как говорится в сообщении, трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики.

Детей доставили в больницу, их состояние довольно тяжелое. Сообщается, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Старшего мальчика сейчас оперируют.

"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", - подчеркнул Прокудин.

Напомним

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов сообщал, что в лесу одного из районов Киевской области обнаружили неразорвавшуюся боевую часть "Шахеда".