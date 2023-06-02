На Херсонщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Из-за взрыва неизвестного предмета в Загоряновке, что на Херсонщине, пострадали двое детей. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в результате взрыва у 13-летнего ребенка есть осколочные поражения конечностей. Также, 10-летний мальчик получил ранение живота.
Как говорится в сообщении, трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики.
Детей доставили в больницу, их состояние довольно тяжелое. Сообщается, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Старшего мальчика сейчас оперируют.
"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", - подчеркнул Прокудин.
Напомним
Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов сообщал, что в лесу одного из районов Киевской области обнаружили неразорвавшуюся боевую часть "Шахеда".