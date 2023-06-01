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На Київщині знайшли нерозірваний “Шахед” - Нєбитов

На Київщині знайшли нерозірваний “Шахед” - Нєбитов

Київ • УНН

 • 530916 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У лісі одного з районів Київської області виявили нерозірвану бойову частину "Шахеда", пише УНН, посилаючись на повідомлення у Telegram начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Цитата

"Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі одного з районів Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку. Закликаю громадян при виявленні небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію "102”,- йдеться в повідомлені.

Нагадаємо

В ніч на 27 травня рф завдала ракетного удару по Києві та області. В одному із районів Київщини внаслідок атаки російських окупантів було пошкоджено господарський будинок, сталося загоряння. 

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