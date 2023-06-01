На Киевщине нашли неразорванный "Шахед" - Небытов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В лесу одного из районов Киевской области обнаружили неразорванную боевую часть "Шахеда", пишет УНН, ссылаясь на сообщение в Telegram начальника полиции Киевщины Андрея Небитова.
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"Неразорванную боевую часть "Шахеда" обнаружили в лесу одного из районов Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и вызвали ГСЧС, чтобы изъять и обезвредить находку. Призываю граждан при обнаружении опасных или неизвестных предметов, не трогать находку и сообщить по спецлинии "102”,- говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 27 мая рф нанесла ракетный удар по Киеву и области. В одном из районов Киевской области в результате атаки российских оккупантов был поврежден хозяйственный дом, произошло возгорание.