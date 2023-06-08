Херсонщина: из-за подтопления частично остановлена работа электро-, газо- и водоснабжения

Детали

Из-за подтопления в Херсоне отключили 129 трансформаторных подстанций. Больше всего пострадали электросети микрорайона Остров. Там полностью затоплены 82 трансформаторные подстанции.

В области из-за подтопления отключены 30 трансформаторных подстанций в Дарьевке, Никольском, Ингульце и Заречном.

Также из-за затопления отдельных территорий Херсона в четырех населенных пунктах Белозерской и Дарьевской общины частично остановлена работа газопроводов. Прекращено газоснабжение 14 716 объектов потребителей.

В 21 скважине, в громадах, граничащих с водохранилищем, уровень воды критически снизился.

Кроме того, как сообщается, еще в 80 скважинах проводится мониторинг их состояния относительно дальнейшей эксплуатации. Это населенные пункты: Нововоронцовка, Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Миловое, Качкаровка, Новокаиры, Берислав, Красный Маяк, Веселое.

В Херсоне обесточены и затоплены 17 артезианских скважин, 5 канализационных помповых станций и главная помповая станция канализации. Без водоснабжения находятся все жители микрорайона Остров.

Дополнение

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на утро 8 июня достиг 5,61 метра, сообщили в Херсонский ОГА. Примерно две трети затоплений - на левобережье.



