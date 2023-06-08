Херсонщина: через підтоплення частково зупинена робота електро-, газо- та водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Станом на ранок 8 червня, через підтоплення внаслідок підриву рф Каховської ГЕС, у чотирьох населених пунктах Херсонської області частково зупинено роботу газопроводів. У 21 свердловині рівень води критично знизився. У самому Херсоні відключені 129 трансформаторних підстанцій. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА в Telegram, пише УНН.
Деталі
Через підтоплення у Херсоні відключили 129 трансформаторних підстанцій. Найбільше постраждали електромережі мікрорайону Острів. Там повністю затоплено 82 трансформаторні підстанції.
В області через підтоплення відключено 30 трансформаторних підстанцій у Дарʼївці, Микільському, Інгульці та Зарічному.
Також через затоплення окремих територій Херсона у чотирьох населених пунктах Білозерської та Дарʼївської громади частково зупинено роботу газопроводів. Припинено газопостачання до 14 716 об’єктів споживачів.
У 21 свердловині, в громадах, що межують з водосховищем, рівень води критично знизився.
Крім того, як повідомляється, ще в 80 свердловинах проводиться моніторинг їх стану щодо подальшої експлуатації. Це населені пункти: Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Берислав, Червоний Маяк, Веселе.
У Херсоні знеструмлені та затоплені 17 артезіанських свердловин, 5 каналізаційних помпових станцій та головна помпова станція каналізації. Без водопостачання знаходяться усі мешканці мікрорайону Острів.
Доповнення
Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на ранок 8 червня досяг 5,61 метра, повідомили в Херсонський ОВА. Приблизно дві третини затоплень - на лівобережжі.