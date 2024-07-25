Утром российские войска обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона. Социальные работники городской военной администрации уже оценили ущерб и составили список первоочередных потребностей пострадавших.
Российские войска утром обстреляли многоэтажки в Корабельном районе Херсона, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в четверг, пишет УНН.
Детали
"Утром враг обстрелял Корабельный район Херсона. Под огнем были многоэтажки", - сообщил Мрочко в Telegram.
Социальные работники Херсонской городской военной администрации, по его словам, уже отработали на месте попадания. Составлен список первоочередных потребностей пострадавших.
Російський дрон вбив чоловіка в передмісті Херсона25 июля 2024, 07:41 • 8997 просмотров