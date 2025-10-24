Херсон утром подвергся удару рф: 9 пострадавших, среди них ребенок

$41.760.01
Эксклюзив
06:00 • 5924 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17 • 8088 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 14328 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 29059 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 28381 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29167 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 38242 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29467 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 52914 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 46062 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 9564 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 9720 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 3664 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters01:38 • 9260 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 10341 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 5906 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 32464 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 52908 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 46057 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 40347 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 18925 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 23601 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 33856 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 42095 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 61504 просмотра
Херсон утром подвергся удару рф: 9 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Утром оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего 16-летний подросток получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Всего пострадали 9 херсонцев, повреждены дома.

Херсон утром подвергся удару рф: 9 пострадавших, среди них ребенок

16-летний подросток и еще 8 человек пострадали в Херсоне из-за утреннего обстрела российских войск, сообщили в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

В Херсоне из-за российской атаки пострадал ребенок. Около 7:30 оккупанты обстреляли Корабельный район. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица

- написал Прокудин.

По его словам, бригада "скорой помощи" доставила мальчика в больницу. 

Изначально, по данным Прокудина, было известно, что пострадали также пятеро херсонцев. Впоследствии в ОВА сообщили о еще трех пострадавших.

В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные и частные дома, сообщил глава ОВА.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили админздания, частные предприятия и автомобили.

Юлия Шрамко

