Херсон утром подвергся удару рф: 9 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
Утром оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего 16-летний подросток получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Всего пострадали 9 херсонцев, повреждены дома.
16-летний подросток и еще 8 человек пострадали в Херсоне из-за утреннего обстрела российских войск, сообщили в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
В Херсоне из-за российской атаки пострадал ребенок. Около 7:30 оккупанты обстреляли Корабельный район. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица
По его словам, бригада "скорой помощи" доставила мальчика в больницу.
Изначально, по данным Прокудина, было известно, что пострадали также пятеро херсонцев. Впоследствии в ОВА сообщили о еще трех пострадавших.
В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные и частные дома, сообщил глава ОВА.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили админздания, частные предприятия и автомобили.