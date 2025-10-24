Херсон вранці зазнав удару рф: 9 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
Вранці окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого 16-річний підліток отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Загалом постраждали 9 херсонців, пошкоджено будинки.
16-річний підліток і ще 8 людей постраждали в Херсоні через ранковий обстріл російських військ, повідомили у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
У Херсоні через російську атаку постраждала дитина. Близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя
З його слів, бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні.
Спочатку, за даними Прокудіна, було відомо, що постраждали також пʼятеро херсонців. Згодом в ОВА повідомили про ще трьох постраждалих.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі.