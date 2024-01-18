Херсон снова атакует враг, в центре города слышны взрывы - ГВА

Reuters: Иордания нанесла удар по Сирии - есть погибшие

Иордания якобы нанесла воздушные удары по южной Сирии, в результате которых погибли десять человек, в том числе двое детей. Эти действия последовали за усилением рейдов против наркоторговцев и проиранских боевиков, обвиняемых в контрабанде наркотиков, оружия и взрывчатки через границу.