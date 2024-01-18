Херсон знову атакує ворог, у середмісті чути вибухи - МВА
Київ • УНН
Російська армія відновила атаки на Херсон, у центрі міста лунають вибухи, повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Херсон знову перебуває під ворожим обстрілом, вибухи чути у середмісті, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Ворог поновив обстріли! Армія рф атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи чути у центральній частині міста. Не перебувайте на відкритому просторі. Бережіть себе!
Нічна атака рф на Херсон: зафіксовано два влучання у житлові квартали18.01.24, 11:34 • 28570 переглядiв