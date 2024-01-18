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Херсон знову атакує ворог, у середмісті чути вибухи - МВА

Київ • УНН

 • 112411 перегляди

Російська армія відновила атаки на Херсон, у центрі міста лунають вибухи, повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Херсон знову перебуває під ворожим обстрілом, вибухи чути у середмісті, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Ворог поновив обстріли! Армія рф атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи чути у центральній частині міста. Не перебувайте на відкритому просторі. Бережіть себе!

- написав Мрочко у Telegram.

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