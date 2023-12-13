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Херсон под вражеским ударом - ГВА

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:25  •  20387 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон

Херсон сегодня снова оказался под ударом российских войск, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!

- написал Мрочко в Telegram.

Напомним

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 113 ударам российских войск, известно о шести раненых людях, враг попал в учебное заведение и предприятие в Херсоне.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон під ворожим ударом - МВА
Kherson under enemy attack - CMA
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