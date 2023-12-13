Херсон под вражеским ударом - ГВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсон
Херсон сегодня снова оказался под ударом российских войск, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!
Напомним
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 113 ударам российских войск, известно о шести раненых людях, враг попал в учебное заведение и предприятие в Херсоне.
Херсон под вражеским ударом - ГВА
Российские войска атаковали Херсон.
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