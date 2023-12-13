Херсон под вражеским ударом - ГВА

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.