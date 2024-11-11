Херсон частично обесточен из-за российских обстрелов

В Херсоне возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По его словам, вражеские обстрелы повредили энергетическую сеть. Из-за этого частично обесточены потребители во всех районах Херсона.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые проводят специалисты АО "Херсоноблэнерго".

Напомним

В результате российского обстрела в селе Никольское погибла 80-летняя женщина. Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области, повредив дома и инфраструктуру, также обнаружено тело пропавшего таксиста.

Военный о деоккупации левобережья Херсонщины: будет очень сложно