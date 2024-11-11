Херсон частично обесточен из-за российских обстрелов
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов повреждена энергетическая сеть Херсона, что привело к частичному обесточиванию всех районов города. Специалисты «Херсоноблэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы.
В Херсоне возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
По его словам, вражеские обстрелы повредили энергетическую сеть. Из-за этого частично обесточены потребители во всех районах Херсона.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые проводят специалисты АО "Херсоноблэнерго".
Напомним
В результате российского обстрела в селе Никольское погибла 80-летняя женщина. Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области, повредив дома и инфраструктуру, также обнаружено тело пропавшего таксиста.
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