Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 11958 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 41003 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 86990 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 65534 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 111221 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 177876 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 271677 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201809 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268332 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287003 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 93534 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 86329 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 82330 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 62947 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 60883 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 30724 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 63349 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 357225 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 322509 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 407121 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 2672 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18414 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25017 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61170 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268332 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане

Киев • УНН

 • 7163 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Триумфатором Гран-при Азербайджана “Формулы-1” стал британский пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане

Представитель конюшни “Мерседес” оказался на 2,46 с быстрее Райкконена из “Феррари”. Кроме того, впервые за 2018 Серхио Перес из “Форс Индии” стал пилотом, который пробился в тройку призеров не из команды из топ-3 (+4,024 с).

Примечательно, что для Хэмилтона данная победа стала первой в сезоне.

В зачетную зону также попали Феттель — 4 место (+5,329 с), Сайнс — 5-й (+7,515 с), Леклер — 6, Алонсо — 7, Стролла — 8, Вандорн — 9, Хартли — 10.

В личном зачете Хэмилтон с 70 пунктами вышел на первую строчку, обогнав на 4 балла Феттеля. Далее шагает Райкконен с 48-ю, Боттас — 40, Риккардо — 37 и Алонсо — 28.

Добавим также, в зачете Кубка Конструкторов вперед вышла “Феррари”, которая теперь опережает “Мерседес” на четыре очка — 114 против 110. Третьим идет “Ред Булл” (59 очков от лидера).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85