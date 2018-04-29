Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане

Представитель конюшни “Мерседес” оказался на 2,46 с быстрее Райкконена из “Феррари”. Кроме того, впервые за 2018 Серхио Перес из “Форс Индии” стал пилотом, который пробился в тройку призеров не из команды из топ-3 (+4,024 с).

Примечательно, что для Хэмилтона данная победа стала первой в сезоне.

В зачетную зону также попали Феттель — 4 место (+5,329 с), Сайнс — 5-й (+7,515 с), Леклер — 6, Алонсо — 7, Стролла — 8, Вандорн — 9, Хартли — 10.

В личном зачете Хэмилтон с 70 пунктами вышел на первую строчку, обогнав на 4 балла Феттеля. Далее шагает Райкконен с 48-ю, Боттас — 40, Риккардо — 37 и Алонсо — 28.

Добавим также, в зачете Кубка Конструкторов вперед вышла “Феррари”, которая теперь опережает “Мерседес” на четыре очка — 114 против 110. Третьим идет “Ред Булл” (59 очков от лидера).