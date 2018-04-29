Хемілтон став переможцем Гран-Прі "Формули-1" в Азербайджані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Тріумфатором Гран-прі Азербайджану “Формули-1” став британський пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Представник стайні “Мерседес” виявився на 2,46 с швидшим за Райкконена з “Феррарі”. Окрім того, вперше за 2018 рік Серхіо Перес із “Форс Індії” став пілотом, який пробився до трійки призерів не з команди із топ-3 (+4,024 с).
Примітно, що для Хемілтона дана звитяга стала першою у сезоні.
До залікової зони також потрапили: Феттель — 4 місце (+5,329 с), Сайнс — 5-й (+7,515 с), Леклер — 6, Алонсо — 7, Стролл — 8, Вандорн — 9, Хартлі — 10.
В особистому заліку Хемілтон з 70 пунктами вийшов на перший рядок, обігнавши на 4 бали Феттеля. Далі крокує Райкконен з 48-ма, Боттас — 40, Ріккардо — 37 і Алонсо — 28.
Додамо також, у заліку Кубку Конструкторів вперед вийшла “Феррарі”, яка тепер випереджає “Мерседес” на чотири очки — 114 проти 110. Третім йде “Ред Булл” (59 очок від лідера).