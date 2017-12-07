Хацкевич назвал задачу "Динамо" на матч с "Партизаном"

"Подготовка к матчу проходит в обычном режиме. Тренировок нет, все внимание сконцентрировано на восстановлении, поскольку уже конец года и накопилась усталость, как физическая, так и психологическая. Вроде обе команды уже решили задачу выхода из группы, однако, все же, лидировать в течение всего группового турнира и потерять это лидерство было бы неправильно. То задание, которое мы для себя определили - выиграть группу - остается важнейшим в перед игрой ", - отметил Хацкевич.

Специалист дал оценочную характеристику выступлениям "Партизана" в Лиге Европы.

"Из тройки наших соперников слабее других казался "Скендербеу". "Партизан"- чемпион Сербии. Уровень игроков, возраст игроков достаточно хороши. В команде есть опытные игроки, есть и группа футболистов так называемого" золотого "возраста. Мое мнение не изменилось в сравнению с первой игрой. Немного удивило, что, когда сербы играли с "Янг Бойз", им нужно было выигрывать, они играли дома при своих болельщиках, но при этом особо не прессинговали, отдали сопернику инициативу и сыграли вторым номером. сыграли на результат, забив гол со стандартного положения, итрималы линию дисциплинированной игры всей команды в обороне с первой до последней минуты. Это говорит о том, что команда знала, как нужно добиваться результата. Мы сказали ребятам, что то, как соперник будет строить свою игру - активно, агрессивно в атаке так же дисциплинированно - покажет только сам матч. Это подкупает нас в нашем сопернику - они знают, как добиваться результата ", - подчеркнул тренер.

Добавим, что по словам Хацкевича, нападающий Мбокани точно не сыграет в 2017 году. Также минимальные шансы появления на поле Домагоя Виды.

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сдержал обещание и после выхода в плей-офф Лиги чемпионов пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро.