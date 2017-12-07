Хацкевич назвав завдання "Динамо" на матч з "Партизаном"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Білоруський наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич поставив на перше місце виграш групового етапу Ліги Європи головною ціллю команди у грі турніру з сербським "Партизаном", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу киян.
"Підготовка до матчу проходить у звичайному режимі. Тренувань немає, уся увага сконцентрована на відновленні, оскільки вже кінець року і накопичилася втома, як фізична, так і психологічна. Начебто обидві команди вже вирішили завдання виходу з групи, однак, усе ж, лідирувати протягом усього групового турніру і втратити це лідерство було би неправильно. Те завдання, яке ми для себе визначили – виграти групу – залишається найважливішим у перед грою", - наголосив Хацкевич.
Фахівець дав оціночну характеристику виступам "Партизана" в Лізі Європи.
"З трійки наших суперників слабкішим за інших здавався "Скендербеу". "Партизан" - чемпіон Сербії. Рівень гравців, вік гравців досить хороші. В команді є досвідчені гравці, є і група футболістів так званого "золотого" віку. Моя думка не змінилася у порівнянні з першою грою. Трохи здивувало, що, коли серби грали з "Янг Бойз", їм потрібно було вигравати, вони грали вдома при своїх уболівальниках, але при цьому особливо не пресингували, віддали супернику ініціативу і зіграли другим номером. Зіграли на результат, забивши гол зі стандартного положення, витримали лінію дисциплінованої гри всієї команди в обороні з першої до останньої хвилини. Це говорить про те, що команда знала, як потрібно добиватися результату. Ми сказали хлопцям, що те, як суперник буде будувати свою гру – активно, агресивно в атаці чи так само дисципліновано – покаже тільки сам матч. Це підкуповує нас у нашому супернику – вони знають, як добиватися результату", - підкреслив тренер.
Додамо, що за словами Хацкевича, нападник Мбокані точно не зіграє в 2017 році. Також мінімальні шанси появи на полі Домагоя Віди.
Нагадаємо, головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека стримав обіцянку і після виходу в плей-оф Ліги чемпіонів прийшов на прес-конференцію в костюмі Зорро.