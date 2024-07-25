Киев • УНН
В Харьковской области оккупанты обстреляли село Русская Лозовая. В результате атаки пострадали двое мирных жителей - 44-летний мужчина и 69-летняя женщина, которым оказали медицинскую помощь на месте.
В Харьковской области сегодня российские войска обстреляли село Русская Лозовая. В результате атаки пострадали двое мирных жителей - 44-летний мужчина и 69-летняя женщина, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 12:40 оккупанты ударили по селу Русская Лозовая. В результате обстрела пострадали двое гражданских: мужчина 44 лет и женщина 69 лет, медики оказали помощь пострадавшим на месте
Армія рф вранці вдарила із артилерії по селищу на Харківщині: є жертва25 июля 2024, 07:20 • 15736 просмотров