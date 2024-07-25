Киев • УНН
Российские войска утром обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Погиб 48-летний мужчина, еще один ранен. Повреждены жилые дома, магазины и другие гражданские объекты.
Утром 25 июля российские войска обстреляли из артиллерии поселок Подолы Харьковской области. Погиб 48-летний мужчина, сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает УНН.
Детали
Как сообщается, около 5:15 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Подолы Купянского района. Погиб 48-летний мужчина.
Кроме того, ориентировочно в 5:10 российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет. Предварительно, удар по населенному пункту был нанесен ФАБ-1500 с УМПК.
Также сегодня утром войска рф осуществили авиационный удар по поселку Приколотное Купянского района. По предварительным данным, враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
В результате утренних вражеских обстрелов повреждена исключительно гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто.
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