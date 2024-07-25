Утром 25 июля российские войска обстреляли из артиллерии поселок Подолы Харьковской области. Погиб 48-летний мужчина, сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает УНН.

Детали

Как сообщается, около 5:15 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Подолы Купянского района. Погиб 48-летний мужчина.

Кроме того, ориентировочно в 5:10 российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет. Предварительно, удар по населенному пункту был нанесен ФАБ-1500 с УМПК.

Также сегодня утром войска рф осуществили авиационный удар по поселку Приколотное Купянского района. По предварительным данным, враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

В результате утренних вражеских обстрелов повреждена исключительно гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто.

Ворог вранці вдарив трьома КАБАми по Харківщині: є постраждалий, горів будинок