Киев • УНН
Утром 25 июля российские войска атаковали Купянский район Харьковской области тремя КАБами. Пострадал один человек, повреждены несколько домов и автомобилей, за прошедшие сутки в области погибло 3 человека.
Российские войска утром 25 июля нанесли удары тремя КАБами по Купянскому району Харьковской области, в результате чего пострадал один человек. Из-за обстрелов за прошедшие сутки три человека в области погибли и 18 получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, сегодня вражеские обстрелы фиксировались:
Также глава ОВА рассказал, что за прошедшие сутки армия рф обстреляла:
У небі над Україною вночі знищили 25 з 38 "шахедів", 3 локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією - ПС ЗСУ25 июля 2024, 05:51 • 11884 просмотра