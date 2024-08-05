В Харьковской области зафиксированы вражеские атаки БПЛА и ракетный удар, повредившие гражданскую инфраструктуру в нескольких районах. В Лозовском районе от подрыва на взрывоопасном предмете погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация с вражескими ударами на утро понедельника следующая:

5 августа, 00:49, Харьковский р-н, село Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура.

23:57, Богодуховский р-н, село Ковяги. Попадание обломков БПЛА «Шахед» по гражданской инфраструктуре.

09:20, Купянский р-н, село Кругляковка. В результате ракетного обстрела повреждены два дома.

В Лозовском районе, в селе Новая Ивановка, в результате подрыва на ВНП погиб 47-летний мужчина, сообщил глава ОВА.

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