Киев • УНН
На Харьковщине зафиксированы атаки БПЛА и ракетные обстрелы, которые повредили гражданскую инфраструктуру в нескольких районах. В Лозовском районе от подрыва на взрывоопасном предмете погиб 47-летний мужчина.
В Харьковской области зафиксированы вражеские атаки БПЛА и ракетный удар, повредившие гражданскую инфраструктуру в нескольких районах. В Лозовском районе от подрыва на взрывоопасном предмете погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ситуация с вражескими ударами на утро понедельника следующая:
В Лозовском районе, в селе Новая Ивановка, в результате подрыва на ВНП погиб 47-летний мужчина, сообщил глава ОВА.
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