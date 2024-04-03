Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

Армия рф осуществила ракетную атаку на Мерефу, что на Харьковщине, одна мирная жительница ранена, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 3 апреля около 18:20 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по городу Мерефа. Повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар.

В домах выбиты окна, повреждены крыши. Получила ранения 55-летняя женщина.

По предварительным данным, атака была осуществлена противокорабельной ракетой Х-59МК.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

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