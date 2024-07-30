Сейчас в Харькове установлено 22 когенерационные установки и 31 модульную котельную, но общая потребность города накануне отопительного сезона составляет 141 объект выработки энергии. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Это совещание было посвящено подготовке к отопительному сезону, устойчивому питанию Харькова. Вы понимаете, что сегодня, к сожалению, собственной генерации Харьков не имеет, потому что все объекты генерации, которые питали наш город, были разбиты нашим врагом. Поэтому мы сегодня очень тщательно работаем с нашими международными партнерами и с различными фондами, которые помогают городу готовиться к отопительному сезону. Сегодня у нас есть четкий план действий. Мы должны поставить к отопительному сезону 141 генерационную и когенерационную установку, чтобы децентрализовать систему энергопитания. Это главная цель и этому было посвящено внимание на совещании, которое вчера проводил Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове, - сказал Терехов.

Детали

Он отметил, что подготовка к отопительному сезону в Харькове началась с момента завершения прошлого отопительного сезона.

"Работаем фактически круглосуточно, чтобы децентрализовать систему энергообеспечения, теплоснабжения и водоснабжения. У нас разработан план действий", - добавил Терехов.

Напомним

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский, находился с рабочим визитом на Харьковщине, провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе.

Во время совещания начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов проинформировали о подготовке региона к осенне-зимнему периоду. По словам Игоря Терехова, уже установлены 22 когенерационные установки и 31 модульная котельная.