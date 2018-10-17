Харьковский суд оставил пайщиков без урожая: прокуратура думает, подавать ли апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня в Первомайском районном суде Харьковской области состоялось заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о наложении ареста на уборочную технику компаний ООО "Компания Ботик" и ООО "Фермер-Агро", а также на скошенный ею урожай на полях фермеров ФП "Добрый господар", передает УНН со ссылкой на сообщение юристов предприятия.
По итогам заседания судья Первомайского районного суда Харьковской области Андрей Росоха отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства. В прокуратуре заявили, что пока думают над тем, готовить ли апелляцию на это решение.
Напомним, 13 октября с полей фермеров ФП “Добрый господар” было скошено 60 га подсолнуха.
По информации юристов предприятия, противоправные действия производились представителями ООО “Фермер-Агро” и ООО “Щедрые ланы Слобожанщины” в интересах их бенефициаров Оборы Андрея Николаевича и Карбаня Андрея Викторовича.
“Основанием для таких действий вышеуказанных лиц стало решение суда от 12 октября 2018 года, вынесенное судьей Хозяйственного суда Харьковской области Алексеем Присяжнюком”, — рассказали фермеры.
Несмотря на то, что постановление судьи Присяжнюка состоянием на 13 октября не вступило в законную силу, на полях ФП “Добрый господар” появились комбайны, которые пайщики пытались остановить практически вручную, преграждая собой им дорогу.
Как писал УНН, в Харьковской области рейдерским способом пытались захватить урожай фермеров.