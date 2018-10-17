Харківський суд залишив пайовиків без урожаю: прокуратура думає, чи подавати апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні в Першотравневому районному суді Харківської області відбулося засідання з розгляду клопотання прокуратури про накладення арешту на збиральну техніку компаній ТОВ "Компанія Бот" і ТОВ "Фермер-Агро", а також на скошений нею урожай на полях фермерів ФП "Добрий господар", передає УНН з посиланням на повідомлення юристів підприємства.
За підсумками засідання суддя Першотравневого районного суду Харківської області, Андрій Росоха відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання. У прокуратурі заявили, що поки думають над тим, чи готувати апеляцію на це рішення.
Нагадаємо, 13 жовтня з полів фермерів ФП “Добрий господар” було скошено 60 га соняшнику.
За інформацією юристів підприємства, протиправні дії проводилися представниками ТОВ “Фермер-Агро” та ТОВ “Щедрі лани Слобожанщини” в інтересах їхніх бенефіціарів Волока Андрія Миколайовича і Карбаня Андрія Вікторовича.
“Підставою для таких дій вищевказаних осіб стало рішення суду від 12 жовтня 2018 року, винесене суддею Господарського суду Харківської області Олексієм Присяжнюком”, — розповіли селяни.
Незважаючи на те, що постанова судді Присяжнюка станом на 13 жовтня не вступила в законну силу, на полях ФП “Добрий господар” з’явилися комбайни, які пайовики намагалися зупинити практично вручну, перегороджуючи собою їм дорогу.
Як писав УНН, в Харківській області рейдерським способом намагалися захопити урожай фермерів.