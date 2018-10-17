Харківський суд залишив пайовиків без урожаю: прокуратура думає, чи подавати апеляцію

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні в Першотравневому районному суді Харківської області відбулося засідання з розгляду клопотання прокуратури про накладення арешту на збиральну техніку компаній ТОВ "Компанія Бот" і ТОВ "Фермер-Агро", а також на скошений нею урожай на полях фермерів ФП "Добрий господар", передає УНН з посиланням на повідомлення юристів підприємства.