Харьковские школьники пойдут на каникулы до 12 марта из-за экономии топлива
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за снижения давления газа во всех харьковских школах, лицеях и ПТУ с завтрашнего дня начинаются внеплановые каникулы. Об этом УНН сообщил начальник департамента по вопросам звьякзив с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
"Во всех образовательных учреждениях: школах, колледжах, ПТУ и т.д. с завтрашнего дня (3 марта - ред.) каникулы до 7 марта включительно. Затем праздника. То есть в школу дети пойдут до 12 марта. Образовательный процесс будет происходить дистанционно", - заявил чиновник.
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Детские сады в Харькове мэрия пока на каникулы не отправляет.
Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.