Харківські школярі підуть на канікули до 12 березня через економію палива
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Через зниження тиску газу у всіх харківських школах, ліцеях та ПТУ відзавтра починаються позапланові канікули. Про це УНН повідомив начальник департаменту з питань зв‘якзів з громадськістю та ЗМІ харківської міськради Юрій Сидоренко.
“У всіх освітніх установах: школах, коледжах, ПТУ і так далі із завтрашнього дня (3 березня — ред.) канікули до 7 березня включно. Потім свята. Тобто у школу дітлахи підуть аж 12 березня. Освітній процес відбуватиметься дистанційно”, — заявив чиновник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко закликав українців “прикрутити опалення” в оселях
Дитячі садки у Харкові мерія поки на канікули не відправляє.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.